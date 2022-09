Questa notte una bomba d'acqua nelle Marche ha fatto esondare il fiume Misa. Il bilancio dell'alluvione è di 8 morti e 4 dispersi. Le vittime sono nei paesi travolti da un'ondata di acqua e fango: Ostra, Trecastelli e Barbara sempre in provincia di Ancona.







Il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio ha raggiunto la zona colpita dal nubifragio. Intanto proseguono le operazioni di soccorso in tutto l'Anconetano, dove sono in arrivo vigili del fuoco anche da altre regioni come Lombardia, Abruzzo ed Emilia Romagna.