Palermo-Genoa ha aperto la quinta giornata di Serie B, che continua con sette partite in programma alle 14. La Reggina, che ha vinto 3 delle prime 4 partite, è di scena in casa del Pisa, ultimo con un solo punto. Il Parma cerca il secondo successo stagionale contro la Ternana, il Bari va in casa della sorpresa Cosenza, mentre Frosinone fa visita al Cittadella. Il match clou è Benevento-Cagliari, completano il programma Brescia-Modena e Como-Sudtirol, senza l'allenatore Gattuso, che giovedì ha rescisso il contratto perché necessita un periodo di riposo prolungato. Alle 16.15 c'è Perugia-Ascoli.