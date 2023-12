". Il momento è arrivato,non intende più aspettare ed è pronto a sbarcare nel Vecchio Continente. Le parole rilasciate nella notte italiana dal classe 2001 a ESPN Argentina aprono le danze e spalancano la porta al trasferimento a gennaio, uno scenario che diventa inevitabile nonostante il contratto che lo lega all'fino al 2025. Trequartista duttile, capace di agire anche sugli esterni, votato al gol (13 complessivi in questa stagione) ma attento soprattutto a innescare i compagni (16 gli assist vincenti), caratteristiche che fanno gola a diversi club in giro per l'Europa. Ma chi può effettivamente puntare su di lui a gennaio?- Una preferenza personale Almada l'ha già fornita nel corso dell'intervista a ESPN: "Mi piacerebbe qualunque top campionato, se dovessi scegliere sarebbe, ma mi piacerebbe qualunque campionato". E nei due campionati preferiti non mancano squadre che nel corso dei mesi hanno seguito con attenzione il suo percorso ad Atlanta: ilpiù del City, ile ilmentre il Newcastle, che dalla MLS ha già pescato bene in passato con Miguel Almiron, è alla ricerca di altri profili per la mediana. In Spagna invece può svilupparsi la pista che porta al, alla ricerca di un centrocampista dopo il grave infortunio occorso a Gavi, con ilche osserva da lontano come ilin Francia.- E l'Italia? Anche in Serie A non mancano estimatori, anzi, alcune società avevano approcciato anche in maniera decisa l'ex giocatore del Velez Sarsfield. E' stato accostato a più riprese al Milan, l'lo aveva cercato prima del passaggio in MLS, ma è illa squadra ad essere andata più vicina all'ingaggio di Almada. Il 22enne era un vero e proprio pallino di, che la scorsa estate aveva provato a portarlo a Castelvolturno, ma la vicenda Spalletti e proprio il trasferimento del dirigente allaavevano frenato l'operazione con gli azzurri, che nel frattempo attendono ancora segnali dae ragionano soprattutto su un centrocampista offensivo vista la possibile partenza a zero dial termine della stagione (piace Lazar, Almada dal punto di vista tecnico rientra nei parametri dei partenopei). Il gradimento di Giuntoli resta e. La Juve, d'altronde, a gennaio cerca un centrocampista e un esterno offensivo per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ha slot extracomunitari a disposizione e quello di Almada è un profilo che può fare comodo alla Vecchia Signora. Ci sono però altri fattori da tenere in considerazione. Da Atlanta c'è l'apertura a liberare l'argentino, ma l'obiettivo è di. Proprio il primo punto si scontra con i piani di Giuntoli e Manna,, anche a costo di alzare le cifre per l'opzione di acquisto a titolo definitivo. Al momento le idee della franchigia di MLS non si sposano con quelle della Juve, che tuttavia lavora anche sulle uscite (attenzione ad esempio alla situazione di, corteggiato dal) per incrementare il gruzzoletto a disposizione e ampliare i margini di manovra per la dirigenza. Almada chiama, l'Europa risponde: il suo sarà uno dei nomi più caldi per l'estate.