Tutti pazzi per Juan Miranda. Il terzino sinistro, classe 2000. è finito sul taccuino anche del Napoli di Aurelio De Laurentiis: lo spagnolo è pronto a dire addio al Betis e a lasciare la Liga, la sua destinazione sarà con tutta probabilità l'Italia, ma gli azzurri sono indietro nella corsa per accaparrarselo. La richiesta di informazioni sull'ex Barcellona infatti si è sovrapposta a discorsi già avanzati con il Milan da parte del club di Siviglia e dell'entourage del calciatore.



GLI SVILUPPI - Ritenuto l'ideale vice Theo Hernandez, Miranda, fin qui 12 partite tra campionato e coppe europee, è valutato tra i10-15 milioni di euro: il club rossonero lo segue dalla scorsa stagione, grazie allo scouting dei dirigenti. Il Milan e lo spagnolo sono molto vicini, per un contratto di 5 anni a 2 milioni di euro a stagione da fargli firmare la prossima stagione, quando il suo accordo con il Betis sarà già scaduto, mentre per anticipare il suo arrivo a gennaio i rossoneri dovrebbero versare nelle casse degli andalusi circa 4 milioni, con il Barcellona che ne ricaverebbe 2.