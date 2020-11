L'agente di Miguel Almiron, trequartista del Newcastle, nei giorni scorsi ha parlato di un interessamento dell'Inter nei confronti del suo assistito. Steve Bruce, manager dei Magpies, risponde così al procuratore dell'ex Lanus: ""Commenti oltraggiosi e non capisco come si possa mettere in una tale posizione il proprio cliente. Almiron è un grande ragazzo ma il suo agente lascia molto a desiderare. È un dilettante che cerca di guadagnare velocemente"