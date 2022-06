Intervenuto a Radio Kiss Kiss, l'ex calciatore, José Altafini, ha espresso la propria opinione in merito al prossimo campionato di Serie A.



"Sarà un campionato bruttissimo, una vera schifezza. Perché ci complichiamo le cose in questo modo? Sarà una Serie A spezzettata a causa del Mondiale di Qatar 2022. Per come la vedo io si sta andando a peggiorare in modo netto rispetto al passato. Poi ci sono questi calciatori che, a uno, due anni dalla scadenza del contratto, vogliono andare via".