Intervenuto dagli studi di Dazn, l'ex attaccante dell'Inter, Ivan Zamorano, ha espresso la propria opinione in merito all'alternanza Handanovic-Onana.



“Credo che il portiere sia l’elemento più speciale in campo e per me ha bisogno di continuità. Cambiare a spesso toglie sicurezza anche alla squadra”.