Durante un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex bomber dell’Inter e della Nazionale Alessandro Altobelli non ha risparmiato qualche bordata alla Juve, dopo che la società piemontese si è inserita nella corsa a Lukaku ex promesso sposo dei nerazzurri: ”In fondo a Torino sanno che l’Inter ha i mezzi per tornare a dare fastidio e metterci i bastoni tra le ruote è una precisa strategia”. L’ex centravanti non ha negato un pensiero su Mauro Icardi, ormai ai margini del progetto nerazzurro: “Icardi alla Juve? Sì, anche solo per vendicarsi con l’Inter. Ma se Paratici prende anche Lukaku, sarà dura succeda. E allora Mauro dovrà cambiare strategia”. Altobelli, per tutti Spillo, durante la sua lunga carriera da calciatore, ha vestito anche la maglia della Juventus nella stagione 1988/89.