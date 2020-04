Intervenuto a tuttocampo.it, l'ex attaccante dell'Inter, Alessandro Altobelli, esprime la propria opinione in merito alla rosa a disposizione di Antonio Conte.



"Analizzando i giocatori che l'Inter ha in rosa, il comparto arretrato è la migliore di Italia, in mezzo al campo ci sono giocatori di assoluto valore e davanti con Lautaro, Lukaku, Sanchez e il giovane Esposito è molto ben fornita. Ma per fare il salto di qualità servono dei top player in mezzo al campo e sulle fasce per compiere un grosso salto di qualità"