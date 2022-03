Alessandro Altobelli parla alla Gazzetta dello Sport di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo che piace all'Inter: "In questo momento il futuro è sabato con la Fiorentina. Poi ci saranno cambiamenti in estate e Scamacca è certamente un attaccante forte che può crescere ancora. Potrebbe servire all’Inter, ma con quelle qualità potrebbe servire a tante altre squadre".