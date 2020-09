Suning valuta azioni legali contro la Premier League: PPTV, il servizio di streaming cinese di proprietà di Suning Holdings Group, vuole infatti intraprendere un’azione legale contro la massima serie inglese, per la risoluzione del suo accordo sui diritti di trasmissione.



PREMIER ALLA RICERCA DI UN NUOVO PARTNER TV IN CINA - Secondo Beijing News, a differenza dei partner per i diritti televisivi nel Regno Unito, le è stata negata l’opportunità di rinegoziare il suo accordo, uno dei più preziosi per la Premier League fuori dai confini nazionali (630 milioni di euro fino al 2021/22). Premier che è alla ricerca di un nuovo partner televisivo in Cina: tra i potenziali interessati c'è la piattaforma di streaming Youku.