Nuovi guai in arrivo per Gerard Piqué: la vendetta di Shakira avrà un nuovo capitolo. Dopo 'BZRP Music Session #53', diventata virale in tutto il mondo nel giro di poche ore, la cantante colombiana è pronta a lanciare un nuovo singolo contro l'ex marito e la sua compagna, Clara Chia Marti: la canzone sarà rilasciata il prossimo 2 febbraio riferisce la stampa internazionale, giorno in cui sia Shakira sia Piqué festeggiano il compleanno.



E ancora una volta Shakira non sarà sola nell'attacco all'ex difensore del Barcellona: "Canterà insieme a Karol G, il videoclip è già stato registrato e tornerà ad attaccare l'ex compagno e la nuova fidanzata Clara Chia Marti. La canzone sarà più esplicità della precedente" ha spifferato una fonte. Piqué senza pace: come reagirà questa volta?



Nella GALLERY le foto di Shakira e Karol G.