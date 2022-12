Come ha fatto la bellissima cantante Shakira a scoprire il tradimento dell'ormai ex-compagno Gerard Piqué? La colpa è di... un vasetto di marmellata. La cantante colombiana è infatti matta di marmellata, ma, al contrario, Piqué la detesta.



Di punto in bianco, tuttavia, Shakira si è accorta che in casa la quantità di marmellata iniziava a scarseggiare nonostante non fosse lei a mangiarla. A quel punto si è insospettita fino a scoprire che l'altra persona ghiotta di marmellata che entrava in casa sua era... Clara Chía Martí, la studentessa catalana con cui Piqué la tradiva e che oggi è diventata la nuova fidanzata dell'ex calciatore del Barcellona.



Quando si dice... pescato con le mani nella marmellata. Ecco le migliori foto delle due protagoniste nella nostra gallery.