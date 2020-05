Per ora il calcio non ripartirà il 13 giugno. Si lavora per anticipare, ma c'è il forte rischio che non ci siano abbastanza slot per completare il calendario. Per questo motivo si torna a parlare dei playoff. Al contrario delle indiscrezioni trapelate ieri, con playoff a 12 squadre (che di fatto avrebbero rimesso in ballo anche la Roma), nella rassegna stampa di stamattina il Messaggero racconta un altro scenario: solo 4 squadre potranno partecipare ai playoff.



PLAYOFF LAZIO - Solo Juventus, Lazio, Inter ed Atalanta dunque avrebbero la possibilità di giocarsi lo Scudetto. Ricominciando il 20, bisognerebbe giocare ogni 2 giorni, e non ci sarebbe spazio per la semifinale di Coppa Italia. Per questo la Figc avrebbe in testa di proporre i playoff: poche gare, valide per Scudetto e retrocessione, da giocare nel centro-sud, una rivoluzione che potrebbe anche essere proposta in pianta stabile.