A Bergamo gli azzurri vincono 1-2 contro l'Atalanta: la sblocca il solito, pareggia Lookman e firma il gol che vale tre punti Eljif Elmas. È presto per parlare di svolta, di una squadra che si è rimessa sui binari giusti ma vincere su un campo del genere in questo modo e con questo spirito vuole dire che qualcosa inizia a intravedersi., non solo in termini di risultati, ma anche per espressione di gioco, di lotta. Nel primo tempo, infatti, i reparti erano corti, la manovra più avvolgente e il vantaggio meritatissimo. Soprattutto, alla lunga, negli occhi e nella corsa dei giocatori si è rivista la voglia di lottare fino all'ultimo.- Inevitabile fare il confronto con il predecessore, anche per analizzare le cose che non sono andate bene cone che Mazzarri sembra aver migliorato in appena una partita. In primis c'è il fattore più importante, quello dei risultati:con le squadre qualitativamente più importanti (sconfitte contro Lazio e Fiorentina, pareggio contro il Milan). Battendo l'Atalanta è stato già fatto un passo in avanti. C'è poi laKvara - ad esempio - è rimasto in campo fino all'ultimo. Ieri i tre punti sono arrivati proprio grazie ai tre subentrati (su quattro): sull'azione del gol vittoria c'èche riconquista palla,che serve l'assist per. E poi c'è quel rapporto con i giocatori... la differenza tra i due che si è iniziata a vedere è tutta quanta lì.- Una frase in conferenza stampa ha subito fatti capire la direzione che voleva prendere Walter Mazzarri e i concetti su cui vuole far basare il suo lavoro a Napoli:per dare qualcosa in più.Questione di feeling, dunque, e si è visto immediatamente. Lo si è visto ina fine partita, la(non lo si vedeva così da un po') e una squadra che, appunto, ha lottato davvero per il suo nuovo allenatore.Se queste sono le premesse, allora il percorso potrà essere sicuramente in discesa.