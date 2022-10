ignari di come la squadra avrebbe reagito al ritiro punitivo imposto dalla società e mal digerito da numerosi componenti della rosa, aldilà delle puntuali smentite.e Madama si è imposta nella stracittadina in teoria più alla portata dei cugini, scesi in campo però senza punte. Toro che fa già difficoltà a segnare quando schiera Sanabria e Pellegri, figuriamoci privandosene del tutto.Compito quindi facilitato per i bianconeri, i quali senza strafare hanno alla fine portato a casa la prima vittoria in trasferta della stagione. Soprattutto 3 punti importanti dopo le turbolenze di San Siro e Maccabi.. Creando il famoso gruppo, dissoltosi in questi ultimi mesi.Una cosa più facile a dire che a farsi, soprattutto quandoPerché non basta possedere l’etichetta di “senatori” per essere in automatico un punto di riferimento per la squadra. Vedi, colui che avrebbe dovuto raccogliere il testimone di– vecchio gruppo storico juventino di cui Leonardo ha fatto parte a pieno titoli negli anni belli – ma non sembra essere provvisto del carisma necessario per essere riconosciuto come leader dalla squadra.Per essere leader non bastano le frasi di circostanza, i messaggi retorici pubblicati su Instagram, i confronti a muso duro con l’allenatore in allenamento o il guidare a capo chino la truppa sotto la curva a prendersi i pernacchi. Serve altro. Probabilmente tutto ciò che, al momento, un altro componente della rosa sembra maggiormente in grado di trasmettere alla squadra, dentro e fuori dal campo.Uno che ha accumulato esperienza da vendere in club di primissima fascia come Real, City e Porto, che da quattro stagioni gioca alla Juventus,, poco per volta, si è ritagliato sempre più spazio all’interno dello spogliatoio, dimostrando di possedere le caratteristiche (dalle sue parti si direbbe “los huevos”) per. Di guida capace, col proprio esempio, con l’impegno e la determinazione, ma anche i concetti espressi nelle interviste, di scrollare e trascinare gli altri.Prova n’è stata il discorso fatto alla squadra prima di cominciare a giocare il derby: tutti in cerchio e lui unico a parlare, come fanno i leader. Coi compagni che lo stavano attentamente ad ascoltareCosì com’era stato, che non basta pensare alla Juventus solo quando si è alla Continassa, ma bisogna farlo sempre, anche a casa, e che per questo club bisogna essere sempre disposti a dare il massimo,Parole franche e dure, pronunciate da uno che raramente – anche quando la squadra naufraga – si prende un’insufficienza nella pagelle.Così il brasiliano ha scalato gerarchie dentro lo spogliatoio ed ora è uno ascoltato quando alza la voce.