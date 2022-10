Il momento no della Juventus si riflette anche sul mercato dove tutti i discorsi per i rinnovi contrattuali sono stati congelati dalla proprietà. A rimetterci, almeno per ora, c'è anche il terzino brasiliano Danilo che, secondo la Gazzetta dello Sport, era a un passo dal trovare l'intesa per chiudere l'accordo sul prolungamento.