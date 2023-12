o bollito, come va di moda dire adesso, Mazzarri docet. Eppure il sentore si era fatto largo, in Francia, dopo: Pierre Emerickera partito molto piano nella sua avventura a, cone tanta sofferenza. Una stranezza per il gabonese, da sempre abituato a bagnare i lidi su cui è sbarcato con gol a grappoli:messe a referto in una carriera,che si è evoluta nella storia diPartenza col botto con la doppietta nei preliminari di Champions contro il Panathinaikos, poi il periodo difficile dell'OM coldue reti nella gara di Amsterdam contro l'Ajax e adesso, finalmente: nella serata di ieri Auba ha realizzatoper dire "non vi sento" a coloro che fino a questo momento lo avevano criticato anche pesantemente, perché da lui ci si aspettava molto di più.- E di più hanno avuto: sesta bene, è ancoracome ha dimostrato trascinando i francesi alla fase finale di Europa League. Nonostante Marsiglia sia tutto tranne che un ambiente facile, l'idea dell'ex allenatore rossonero di renderlolo sta valorizzando per la sua dote principale, il killer instinct. Quello che servirebbe ora alla sua ex squadra, ilappunto, che al momento ha terribilmente bisogno dvisto il periodo abulico di Jovic:anche con Maldini. Ritorno che, col senno di poi, non avrebbe guastato.@AleDigio89