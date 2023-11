L’allenatore del Marsiglia, Gennaro Gattuso, ha parlato dell’ingaggio di Mehdi Benatia come direttore sportivo in conferenza stampa alla vigilia del prossimo impegno in Europa League. "Al momento non sono sicuro che faccia parte dello staff del Marsiglia. Quando e se sarà ufficiale e mi verrà presentato, allora vi dirò cosa ne penso. Per ora non c’è stata nessuna presentazione da parte del presidente o del direttore generale”, ha detto l'ex Milan.