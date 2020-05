Acerbi è stato chiaro: non c'è stato nessun litigio tra la Lazio e Lotito sulla questione stipendi. Come riporta il Corriere dello Sport, il momento delle chiacchiere a Formello è finito: Lotito e la squadra stanno forgiando un nuovo patto-Scudetto per rivaleggiare con la Juventus.



PATTO SCUDETTO LAZIO - Claudio Lotito ha preso tempo, vuole capire come andrà con il campionato e con l’ultima tranche legata ai diritti tv. La proposta di Lotito alla squadra è chiara: vorrebbe eliminare una mensilità – quella di marzo – e spostarne una a giugno – quella di aprile. Per compensare ci saranno premi per la qualificazione in Champions e allo Scudetto. Con Lotito la squadra si aggiornerà ad inizio giugno, col rientro in Italia di Senad Lulic, il capitano.