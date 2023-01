Altro che Milan e Roma. Alla ricerca di un profilo ben preciso in attacco, come confermato dallo stesso tecnico Christophe Galtier, il PSG si è fiondato sull'obiettivo rossonero e giallorosso Hakim Ziyech, in uscita dal Chelsea dopo la campagna d'acquisti faraonica da parte degli inglesi, con il suo compagno di nazionale Achraf Hakimi che sta spingendo per l’arrivo del marocchino a Parigi.



DIALOGHI IN CORSO - La disponibilità economica dei parigini non è ampia, per questo mercato di gennaio, e il mancato arrivo di Milan Skriniar dall'Inter, che verrebbe anticipato di qualche mese invece che a zero, non si è ancora verificato proprio per questo motivo: il direttore sportivo Luis Campos sta però lavorando per trovare una formula che consenta al club francese di rafforzare il reparto offensivo. Dialoghi in corso, fino a domani sera tutto è possibile.