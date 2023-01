Per prendere Nicolò Zaniolo già a gennaio, dopo gli accordi siglati con il giocatore sulla durata del contratto e sull’ingaggio, Paolo Maldini aveva bisogno di uno budget extra dalla parte della proprietà a stelle e strisce. Usiamo l’imperfetto perché Red Bird non ha messo a disposizione dei due direttori del Milan una somma ulteriore dopo i 45 milioni (senza cessioni) investiti la scossa estate sul mercato.



LA SITUAZIONE- Allo stato attuale il Milan non può garantire alla Roma un’acquisizione a titolo definitivo di Nicolò Zaniolo ed è ormai fuori dalla corsa, salvo clamorosi ripensamenti. Gli agenti dell’attaccante ligure proveranno ancora nelle prossime ore a trovare una soluzione ma la missione è quasi impossibile: se ne riparlerà la prossima estate. Sullo sfondo resta un’ipotesi difficile come quella porta il nome di Hakim Ziyech: le due proprietà ne hanno parlato di recente ma l’ingaggio del giocatore e le offerte di club della Premier League come l’Everton a titolo definitivo complicano i piani rossoneri.