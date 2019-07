Milinkovic allo United? Ancora tutto fermo. Eppure i Red Devils sono molto attivi sul calciomercato. Dopo aver chiuso Maguire e Bruno Fernandes ai dettagli, ora sono alla ricerca di un top player a centrocampo, se dovesse partire Paul Pogba. Milinkovic sembrava il sostituto ideale, ma le pretese di Lotito non sembrano destinate a scendere.



MERCATO LAZIO - Tanto che lo United avrebbe messo sul taccuino un altro nome 'pesante'. Nelle ultime ore gli inglesi avrebbero mostrato l’interesse per altri giocatori da prelevare in caso di cessione del francese. Il Manchester vorrebbe avanzare un’offerta per Ivan Rakitic, centrocampista in uscita dal Barcellona, appetito anche dall'Inter. Come riporta Sport, il croato è stato messo sul mercato dal Barcellona e ha una valutazione intorno ai 50 milioni, più o meno la metà rispetto alle richieste di Lotito per Milinkovic. Una brutta gatta da pelare, che rischia di far saltare il trasferimento del serbo.