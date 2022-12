Arnold, Moriyasu e Regragui sono riusciti in quello che non è stato possibile a tutti gli altri ct ai Mondiali in Qatar: battere Scaloni e la sua Argentina. I tre infatti sono i più votati sulle colonne de L'Equipe che ha dato 6,75 al selezionatore dell'Australia, 6,50 a quello del Giappone e 6,43 a quello marocchino. Scaloni si è dovuto accontentare della medaglia di legno, davanti a Deschamps. Il peggiore? Minchniewitz della Polonia