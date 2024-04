Striscione con Theo Hernandez al guinzaglio, la FIGC apre un'inchiesta su Dumfries

La FIGC ha deciso di aprire un fascicolo in merito al comportamento del difensore dell'Inter Denzel Dumfries durante la festa per il ventesimo scudetto celebrata nella giornata di ieri, per le vie di Milano, al termine del match di campionato contro il Torino. Tra gli sfottò rivolti dai giocatori nerazzurri ai rivali del Milan, quello che ha fatto più rumore e che ha richiamato l'attenzione generale è stato quello che ha avuto come protagonista l'esterno olandese, reo di aver raccolto da un tifoso uno striscione che aveva come bersaglio il calciatore rossonero Theo Hernandez. Uno striscione che raffigura il giocatore dell'Inter tenere al guinzaglio un cane col volto del difensore francese, un'immagine mutuata da un celebre videogioco. A riferirlo è un'agenzia Ansa.

COSA SUCCEDE ORA - Gli ispettori della Federcalcio hanno raccolto tutto il materiale relativo a Dumfries e, sempre secondo quanto riporta l'Ansa, l'ipotesi è di violazione dell'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, relativo alla lealtà, probità e correttezza. Nel caso in cui il giocatore dell'Inter fosse ritenuto colpevole di un'infrazione, la soluzione più verosimile è quella del pagamento di una multa sia da parte sua che da parte dell'Inter, che risulterebbe coinvolta come società per responsabilità oggettiva. Una situazione molto simile a quella che due anni fa aveva visto al centro della scena diversi giocatori del Milan che, sempre durante la parata per festeggiare il loro ultimo scudetto, avevano apostrofato con cori insultanti il nerazzurro Hakan Calhanoglu.

- Hakan Calhanoglu era stato il bersaglio di cori e sfottò di giocatori e tifosi milanisti in occasione dello Scudetto conquistato dalla squadra di Stefano Pioli, ma il turco ha deciso di sottrarsi a questa dinamica e non si prenderà la rivincita. Di tutt'altro avviso Dumfries, che con Theo Hernandez ha une che si ripete spesso e volentieri nei Derby.- Tante volte i due si sono beccati e hanno dato sfogo a colpi più o meno leciti in campo. Era accaduto nella stagione 2022/23, ma l'ultimo e più clamoroso episodio è arrivato il 22 aprile 2024 nel Derby vinto 2-1 dall'Inter e che ha consegnato il Tricolore alla squadra di Inzaghi.

, i compagni di squadra sono riusciti a separarli a fatica e l'arbitro, sanzionati poi dal Giudice Sportivo con un turno di stop.- Dalla rissa in campo ai cori fuori, perché il terzino del Milan era già stato bersaglio di insulti e cori da parte dei tifosi interisti ("") in occasione della prima festa in piazza Duomo subito dopo il Derby, cori che

Un input arrivato dall'alto,Svelato il mistero su chi fosse l'avversario a cui lui e Marcus Thuram avevano dato del '' nelle recenti dirette Instagram (senza dire apertamente il nome),ora ha lanciato una nuova provocazione esponendo con il sorriso uno striscione destinato a scatenare polemiche.