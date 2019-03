In porta con la Lazio non è stato quasi mai chiamato in causa, ma come nutrizionista ha un futuro assicurato. Silvio Proto, ex Anderlecht, è la riserva di Strakosha tra i pali, su Instagram invece dà consigli sull'alimentazione. L'occasione la fornisce un giornalista belga, che immortala sul social la sua colazione durante la preparazione atletica per la maratona di Parigi: due croissant e una tazza di latte. Ci pensa Proto a redarguirlo: "Jean-Marc, prova a fare colazione con due uova al piatto. Mi dirai. In un croissant ci sono tanti grassi quanti in un pacchetto di patatine fritte". La risposta di Jean-Marc non si è fatta attendere: "Prendo nota per il 14 aprile (giorno della maratona di Parigi, ndr.)". Ma Proto il nutrizionista non ci sta: "Tutti i giorni, eh! Non solo il 14 aprile. Ovviamente uova biologiche. Buona fortuna. Se ti manca lo zucchero, sostituiscilo con un cucchiaino di miele biologico (io adoro il miele di zagara)".