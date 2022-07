In una lunga intervista concessa a Telecinco la bellissima modella e presentatrice tv Alyson Eckmann ha svelato dei dettagli piccantissimi del suo passato confessando di aver avuto un flirt molto spinto con Cristiano Ronaldo.



Alyson ha infatti confermato che l'asse portoghese, oggi in rottura con il Manchester United, prima di mettersi con Georgina Rodriguez: "Mi ha invitato a casa sua per passare una notte insieme, ma rifiutai. Potevo esserci io al posto di Georgina".



Oggi Alyson continua ad essere super-sexy con un profilo instagram esplosivo e con foto da togliere il fiato. Eccola nella nostra gallery.