Calcutta, Pardo, Toni e Ferrara: che quartetto! pic.twitter.com/exWUzrn7c8 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 29, 2023

Quali sono gli artisti preferiti dei nostri ragazzi? pic.twitter.com/4PdrZ5LPEd — JuventusFC (@juventusfc) November 28, 2023

Ci siamo.(da lunedì 5 a sabato 10 febbraio 2024). Il direttore artistico e presentatore ha cambiato il regolamento all'ultima ora, aumentando da 23 a 27 il numero dei big. Ecco l'elenco dei concorrenti ufficializzato al Tg1:- A loro si aggiungeranno i 3 sul podio della finale di, in programma il 19 dicembre su Rai Uno: in corsa- Il vincitore della scorsa edizione,sarà il super-ospite e il co-conduttore della prima serata. In settimana si alterneranno, invece nella finale di sabato sera sul palco con Amadeus ci saràpresenteranno il PrimaFestival con i tiktoker Daniele Cabras e Mattia Stanga.- Intanto iniziano a circolare i primi rumors su chi raccoglierà l'eredità di. Quest'ultimo lo scorso 12 settembre ha pubblicato su Instagram una foto con Amadeus, scatenando le voci su una sua presenza sul palco del Teatro Ariston già nel 2024. Eventualità poi smentita dallo stesso. Quattro giorni dopo, il 16 settembre, a San Siro