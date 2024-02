Vi prego ad Ama non frega un fico secco #CTCF pic.twitter.com/cczfaMmeNr — Brian (@scatterbrianed_) February 4, 2024

Il day after di Inter-Juventus coincide con la vigilia dell'inizio del Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artisticoha dichiarato in conferenza stampa: "Sono molto interista, ieri ero molto agitato e dopo la partita ho fatto fatica ad addormentarmi per la felicità.- Quattro anni fa nel 2020 Amadeus fu affiancato sul palco del teatro Ariston da, all'epoca in forza alla Juventus. Amadeus accettò la maglia di CR7 portata in dono, ma poi indossò quella dell'Inter con il numero 9 e il nome disulla schiena. Tre anni fa nel 2021 fu la volta di, allora attaccante e adesso dirigente del Milan. Invece due anni fa nel 2022, dopo il derby vinto 2-1 in rimonta dal Milan contro l'Inter grazie a una doppietta di Olivier, il cantante Sangiovanni (tifoso rossonero) mise una sciarpa del Milan al collo di Amadeus, che se la tolse subito.