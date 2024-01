E' calciomercato anche a Sanremo: Amadeus vuole Totti al Festival

In periodo di Calciomercato, anche i 'dirigenti' del Festival di Sanremo stanno muovendo in cerca di nuovi acquisti per l'edizione di quest'anno. A cercare ospiti per quest'anno si è mosso anche Amadeus in persona, presentatore e direttore artistico per il quarto anno consecutivo. Di fede interista, secondo quanto riporta TvBlog vorrebbe portare Francesco Totti all'Ariston. Alcune indiscrezioni riportato che l'invito è già stato recapitato al mittente, ora sono in attesa di una rispota dall'ex capitano della Roma.



TOTTI A SANREMO, COME NASCE L'IDEA - Le perplessità di Totti potrebbero essere legate alle eventuali domande sulla separazione con l'ex moglie Ilary Blasi, argomento attuale dopo il documentario prodotto da Netflix nel quale lei racconta la sua versione dei fatti. L'idea di portare Totti a Sanremo nasce dopo una sua ospitata a Viva Rai2, programma di Fiorello che quest'anno seguirà il Festival dal Glass fuori dal teatro e sarà ospite sul palco durante la serata finale. La coppia Amadeus-Fiorello quindi sta lavorando per portare Totti a Sanremo, la riposta è attesa nei prossimi giorni.