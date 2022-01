Amadeus, noto tifoso dell'Inter, parla a FCInter1908: "​Chi mi ha stupito di più? Calhanoglu. Non perché dubitassi delle sue doti, però era come se fosse passato il messaggio che il Milan avesse ceduto all’Inter un calciatore non in grado di essere incisivo nelle partite che contano. Sin qui ha dimostrato l’esatto opposto. Dybala all'Inter? ​A me Dybala piace tantissimo. Lo vedrei bene. In più i colori nerazzurri non gli starebbero male".