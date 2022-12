Un altro incontro di Champions League lascia nella vita di Sinisaun solco che verrà colmato anni dopo, con grande maturità. Tre anni dopo l'alterco con Vieira,in un confronto tra Lazio e Chelsea. Gli vengono comminate, ma né lui, né l'ex Juve sanno, in quel momento, che- Mutu era preoccupatissimo, parola di"Gli ho detto 'guarda, non ti angosciare, è stata colpa mia.. Ho sbagliato io, io chiedo a te scusa, non tu a me'. I giocatori stessi sapevano come ero in campo e venivano a provocarmi, così come tante volte io andavo a provocare loro". L'abbraccio sincero mandato via social da Mutu, come da tanti amici e conoscenti di Mihajlovic nel momento della sua morte, tradisce rispetto e ammirazione.