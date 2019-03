C'era una volta l'Amsterdam Arena, c'era un sedicesimo di finale di Europa League e c'era la voglia - di matrice bianconera - di portare a casa un trofeo importante dopo la risalita dalla Serie B e le scorie di Calciopoli. C'era soprattutto una Juve sperimentale, con Zaccheroni in panchina. E c'era poi l'esperimento del doppio trequartista: chi tenere fuori tra Diego e Del Piero? Zac non ebbe dubbi: piuttosto, avrebbe giocato con un centrocampista in meno. Davanti dominava, l'ultimo juventino ad aver fatto gol alla Crijff Arena. Una doppietta che valse una risposta: alle critiche e al vantaggio iniziale di Suljemani.