In questo periodo, la maggior parte delle aziende, piccole o grandi che siano, si stanno interrogando su quello che sarà il futuro del lavoro da casa, pensando alla doverosa regolamentazione che dovrà arrivare in

seguito alla fine della pandemia, soprattutto in Italia. Colossi internazionali come Google e Uber vedono difficile un ritorno in ufficio prima del 2021, mentre Facebook e Twitter hanno invece deciso di lasciare la scelta tra tornare alla propria scrivania o continuare a lavorare da casa direttamente ai propri dipendenti.



In questo scenario, Amazon ha deciso di spazzare tutti annunciando la propria intenzione di assegnare ben 3500 nuovi posti di lavoro nelle sue sedi americane di New York, Dallas, Phoenix, San Diego, Detroit e Denver. Tale investimento dovrebbe portare a una spesa di oltre 1.4 miliardi di dollari. In particolare, 2000 di questi nuovi impieghi saranno dislocati nella sola New York, all’interno dello storico edificio di Manhattan che un tempo ospitava i grandi magazzini Lord & Taylor.



Un’operazione simile non può che essere vista anche come una mossa simbolica da parte dell’azienda di Jeff Bezos, la quale ha fatto capire a tutti da che parte sta nella diatriba tra ufficio e Smart Working. E chissà che altri colossi non possano seguirne l’esempio.