Amazon Prime Video Italia ha presentato le novità televisive in vista della prossima Champions League. Marco Foroni ha annunciato che alla squadra di giornalisti ed esperti si uniranno tre ex calciatori: l'argentino Ezequiel Lavezzi (ex Napoli), gli italiani Alessandro Nesta e Massimo Oddo (ex Lazio e Milan).



Confermato il resto della squadra con i presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo; i bordocampisti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani; i telecronisti Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini; i commentatori Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Julio Cesar, Luca Toni, Diego Milito, Patrice Evra e l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese.