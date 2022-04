Il grande ritorno di Ambra Angiolini. Sette mesi dopo la fine della storia con Max Allegri, l'attrice romana torna in prima pagina come protagonista di Le Fate Ignoranti – La serie, tratta dal film omonimo del 2001 di Ferzan Ozpetek. Nella serie, Ambra e Anna Ferzetti interpretano Annamaria e Roberta: durante la presentazione a Roma, le due attrici che nella serie fanno coppia, si sono scambiate un bacio a favore di fotografi, sul red carpet della serata romana. Smaltiti il dolore e la delusione per la fine del rapporto con l'allenatore della Juventus, Ambra riparte alla grande!



