"Il Milan ha tutto per arrivare fino in fondo, quest'anno sono ancora più consapevoli della loro forza; ha anche una rosa molto lunga quest'anno, poi tutto può dipendere dalla Champions: se escono e iniziano a stentare in campionato gli scenari cambiano. Il Napoli è forte ma l'Inter può tornare, per me il cerchio delle papabili per lo scudetto è questo, forse potrebbe rientrare l'Atalanta". Così Massimo Ambrosini a Radio Bruno.