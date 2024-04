Al Milan un Marotta non servirebbe, perché Cardinale non lo vuole

La verità è che il Milan dei fondi,non gli serve. Non è solo questione di algoritmi e moneyball sovrapposti alle regole del calciomercato tradizionale o alla gestione quotidiana della squadra. Zhang è entrato nel calcio in punta di piedi, quasi per volere del papà e del colosso economico che poi la crisi ha messo in ginocchio., grazie al risanamento di Elliott, che la Procura di Milano peraltro sospetta essere ancora il vero padrone del Milan.

È che in un club dove un presidente non di calcio comesi permette di irridere pubblicamente una leggenda del suo club comesono molte le cose che andrebbero interpretate.Siamo a maggio e Cardinale non ha ancora scelto l’allenatore del prossimo anno. Sperava di continuare con Pioli, poi i risultati si sono sommati all’evidenza: impossibile continuare e rispettare l’ultimo anno di contratto. Si cambia. E se davvero è l’insurrezione della piazza (social) a fargli cambiare idea su Lopetegui, non c’è di che stare allegri. Non era evidentemente un’idea che poggiava su basi solide. Vedremo la prossima.

subito, poidopo avere pensato anche ad Allegri.Li ha scelti e poi comunicati a Zhang, che peraltro da un anno fa il presidente da remoto. Dei risultati ottenuti non è nemmeno il caso di parlare, essendo cronaca., che pare la cosa più importante,perché sennò sfora il budget die poio forse tutte queste cose non necessariamente nell’ordine.

ha l’età di Giroud, ai tempi di Boban guardava registrazioni e partite e suggeriva giocatori, l’anno scorso li ha proposti a Furlani, aiutandolo anche a trattare.finendo per pagare 20 milioni uno come Musah. A Valencia ancora non ci credono. Adesso c’è Ibra, che ufficialmente è l’uomo di fiducia di Cardinale e non ha cariche nel Milan.piazzato in tribuna per rassicurare i tifosi. Non un Maldini, in ogni caso, non facciamo confusione per cortesia.

, perciò il piazzamento Champions è un traguardoquando il suo uomo di calcio gli ha chiesto di alzare le ambizioni e gl’investimenti. Ha preso a pretesto un acquisto sbagliato (anche se Gasperini sta dimostrando che totalmente sbagliato non era) e cancellato 60 anni di storia famigliare. Tra un po’ tornerà a parlare e far parlare di stadio, lui che dice di volerli costruirli in tutta Italia e non risulta agli atti essere un costruttore edile.