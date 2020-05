Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, è intervenuto in una diretta Instagram con Carlo Pellegatti, con cui ha ripercorso le tappe della sua carriera rossonera: "Kakà ​fece due allenamenti, perché giocammo a Montecarlo col Porto, poi andammo direttamente a giocare ad Ancona. Non giocai a Montecarlo, ero convinto di giocare in campionato ma Ancelotti schierò Kakà e mise un altro al mio posto. Ero molto nervoso, vidi due allenamenti suoi e non mi sembrava così forte (ride ndr)".