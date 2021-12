Massimo Ambrosini, nel pre partita di Juventus-Genoa, ha detto la sua a DAZN sulla querelle relativa al rinnovo di Dybala: "La Juve ha dei paletti come ha avuto il Milan quando doveva scegliere se rinnovare o no Donnarumma. Il richiamo all'attaccamento ti fa dire 'arriviamo fino a qui, se vi sta bene ok, sennò...'. E' complicato però far capire ai tifosi della Juventus che sei in un orizzonte di sostenibilità dei costi: però il mondo deve cambiare, il Milan ha rinunciato al portiere più forte del mondo”.