L’lo ha scoperto con il gol che ha consentito all’Under 19 di approdare alle semifinali dell’Europeo di categoria e di accedere al Mondiale Under 20, ma- Giuseppe arriva dall’isola di, che per un ragazzo di 13 anni che arriva a giocare nel Napoli vuol dire sacrifici doppi, traghetti su traghetti per disputare ogni volta gli allenamenti, tutto per cercare di realizzare il suo sogno. Il ragazzo ha qualità ma è molto esile, e comincia ad allenarsi anche nella sua Procida quando il campionato è fermo. I frutti si vedono nel 2020 quando Giuseppe si stabilisce finalmente a Castel Volturno e il suo rendimento cambia, con tanti gol che consentono al Napoli Primavera di riconquistare il campionato di Primavera 1., contribuendo alla salvezza degli azzurri.- Le prestazione e il titolo di capocannoniere non sono passate inosservate, infatti i riflettori si sono subito accesi sul talentino partenopeo, e non si è fatta attendere la chiamata in Nazionale u19 per l’Europeo di categoria., con un bolide di sinistro all’incrocio dei pali.per la prossima stagione e giocare finalmente con regolarità allo stadio Maradona, idolo d’infanzia di tutti i bambini napoletani come lui., quel 10 ritirato ormai da anni in prima squadra, e chissà che proprio un napoletano possa tornare a far sognare una piazza calda come quella partenopea.