Amburgo-St. Pauli, rissa nel pre partita: cos'è successo

Clima teso in casa Amburgo, la squadra è in lotta per la promozione in Bundesliga ma. Pre partita bollente tra le due squadre, al Volksparkstadion giocatori e staff sono venuti a contatto prima dell'inizio della gara e ci è voluto un po' di tempo prima di calmare gli animi e riportare un po' di tranquillità in campo.- Lo scontro diretto per la promozione è finito 1-0 per l'Amburgo, decisivo il gol dell'attaccante classe '94 Robert Glatzel a cinque minuti dal fischio finale: calcio d'angolo dalla destra, palla a giro verso l'interno, il portiere avversario esce male e il colpo di testa di Glatzel finisce in rete. L'Amburgo sarebbe potuto andare in vantaggio venti minuti prima ma il gol di Poreba è stato annullato per un fallo su un avversario, in pieno recupero invece Reis fallisce il raddoppio sbagliando il calcio di rigore che ha portato all'espulsione di Saliakas del St. Pauli.

- A due giornate dalla fine del campionato. Secondo il regolamento del campionato tedesco le prime due vengono promosse direttamente in prima divisione, la terza classificata farà uno spareggio contro la terz'ultima della Bundesliga (a oggi sarebbe il Mainz, +8 sul Colonia penultimo).