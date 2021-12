Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere, Marco Amelia, ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Milan.



“Il Milan è competitivo e lo ha ampiamente dimostrato: è vero, l’Inter in questo momento sta facendo molto bene e per i rossoneri sarà fondamentale riuscire a rimanere in scia e provare ad approfittare di qualche eventuale passo falso della capolista. I rossoneri hanno le qualità per non lasciarsi sfuggire l’occasione. Giocare una sola gara a settimana li può agevolare ulteriormente, specie nella rotazione della rosa e nel rischio di infortuni. Ma tutto dipenderà dall’Inter: ripeto, restare vicini e pronti ad approfittare di un’eventuale passo falso”.