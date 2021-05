Josè Mourinho e la Roma che verrà. In attesa del suo arrivo nella capitale previsto tra la fine di giugno e i primi di luglio, l'allenatore sta pensando di allargare il suo staff con un ex giallorosso nel ruolo di collaboratore tecnico: il nome proposto alla società è quello di Marco Amelia, ex portiere col quale ha lavorato ai tempi del Chelsea e oggi allenatore reduce dall'ultima esperienza sulla panchina del Livorno. Amelia aspetterà l'arrivo di Mourinho in Italia per valutare la proposta e decidere il suo futuro, ma non è escluso che nel frattempo possa arrivare un progetto convincente per continuare la sua carriera da allenatore dopo le esperienze con Lupa Roma, Vastese e Livorno.



GLI ALTRI NOMI - Nelle scorse settimane sono circolate alcune indiscrezioni su altri ex giallorossi che potrebbero tornare alla Roma al fianco del nuovo allenatore: i nomi di Totti e De Rossi fanno sognare i tifosi ma non ci risultano essere nei piani del portoghese, e l'ipotesi di un ritorno di Walter Samuel al momento è soltanto un'idea. Il nome che Mourinho ha fatto alla società è quello di Amelia, che dopo 20 anni dalla vittoria dello scudetto - da giocatore - potrebbe tornare alla Roma.