. La sfida di, lanciata ormai diverso tempo fa è giunta al capitolo finale. L’imbarcazione italiana è pronta a scendere in acqua per contendere la prestigiosacontro i campioni in carica di. Si comincerà a fare sul serio nella giornata di domani, quando alle ore 16 in Nuova Zelanda,, partirà la prima regata dell’evento. Possiamo definirla una sorta di rivincita per l’imbarcazione italiana, perché nell’ultima sfida tra questi due grandi team, andata in scena ormai ben ventuno anni fa, uscì vincitrice la barca neozelandese. A questo punto, ci sono tutti gli ingredienti per poter assistere ad un vero e proprio scontro tra titani, sfidando anche il fuso orario non troppo favorevole a noi italiani., visto che i campioni in carica e padroni di casa di Team New Zealand, conoscono a memoria il campo di regata e allo stesso tempo hanno dettato le regole per la costruzione delle barche per questa edizione dell’America’s Cup., la ex Louis Vuitton Cup, infliggendo una sonora sconfitta a uno squadrone come, da molti indicato come uno dei team favoriti. Questo successo inoltre ha avuto il merito di far riscoprire e riassaporare agli italiani lo spettacolo del mare e della vela, riportando tanti appassionati a seguire le sfide tra queste spettacolari e velocissime imbarcazioni.. In caso di pareggio sul sei pari, si disputerà la regata decisiva che assegnerà la vittoria a uno dei due team. Sarà possibile seguire l’evento in chiaro su Rai 2 o sulla piattaforma Sky al canale 205.