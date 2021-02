Altri due grandi passi per mettere l'ipoteca sulla vittoria della Prada Cup e nel mirino la sfida contro New Zealand a partire dal prossimo 6 marzo per la conquista della Coppa America di vela. Luna Rossa (foto Ansa) non si ferma e piazza un'altra doppia vittoria contro gli inglesi di Team Ineos nella seconda giornata di regata. La squadra di Patrizio Bertelli si porta così sul 4-0 ed è ora a tre punti soltanto dalla conquista del successo finale.



INCOGNITA LOCKDOWN - Quello che stupisce è la dimostrazione di netta superiorità data dall'imbarcazione italiana nelle prime 4 sfide, che portano il computo delle regate consecutive conquistate ad 8, se prendiamo in considerazione anche la semifinale contro American Magic. Un momento di forma strepitoso che rischia però di essere messo a repentaglio dalla decisione del governo neozalendese di inasprire le misure di contenimento del contagio del Covid-19, dopo che nelle ultime ore il livello di emergenza è salito al livello 3. E' stato dunque proclamato il lockdown per tre giorni e nella giornata di mercoledì non si gareggerà.