Luna Rossa continua a stupire. E nella notte ha scritto la storia. Anche la seconda giornata di finale di America's Cup si chiude in parità: Luna Rossa vince gara 3 contro New Zealand (che si riscatta in gara 4, rifilando oltre un minuto ai rivali) centrando due punti consecutivi nell'atto conclusivo, cosa mai fatta da un'imbarcazione italiana.



E' spettacolare, Luna Rossa, in Gara 3, dove vince di 37" grazie a una partenza sprint e finendo in crescendo; non c'è storia, invece, in Gara 4, dominata da New Zealand, che vince di 1 minuto e 3 secondi, sfruttando una strambata italiana. Punteggio in perfetto equilibrio, 2-2: ora si torna in acqua sabato notte, alle 4, per Gara 5 e Gara 6.