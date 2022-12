He dedicado mi mañana de domingo a ver cómo una asiática con orejas de conejo comentaba la pelea a puños entre los jugadores del Almería y del Heart en un campo de entrenamiento de Marbella. pic.twitter.com/RjcGgpUqyo — César Vargas (@_CesarVargas) December 4, 2022

L'epilogo dellafa scalpore. Le due formazioni si sono incontrate in: questi gli ingredienti di un pomeriggio che sarebbe dovuto servire alle due formazioni da allenamento, ma che invece si conclude con. Non passa inosservato il comunicato degli Hearts che recita: "A seguito di alterchi tra i due gruppi di giocatori, è stata presa la decisione di abbandonare la partita".del match,, terzino della formazione scozzese,sull'avversario. Il fallo fa da eco ad una serie di interventi duri già scaturiti nella prima parte della partita e. Non esita a farsi avanti, difensore degli spagnoli ed ex Milan, che parte correndo e. L'inglese cade a terra e in men che non si dica quello che era nato come un semplice episodio di gioco si trasforma in. Volano, finché non interviene l'arbitro Javier Sanchez Carreras,. A questo punto la decisione di, è inequivocabile: ordina ai suoi giocatori die informa l'arbitro che la sua squadra. La decisione, ha poi spiegato l'allenatore, è stata presa per, in quella che doveva essere solo una semplice amichevole, ma si è trasformata in