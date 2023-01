Amichevole di lusso per l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo: in Arabia Saudita arriva il Psg. Sarà ancora Ronaldo contro Messi, per l'ennesima volta, in una versione inedita. Secondo L'Equipe, l'amichevole in programma giovedì a Riyad tra Messi e coompagni contro una selezione di giocatori dei club sauditi Al-Nassr e Al-Hilal, porterà quasi 10 milioni di euro nelle casse del Psg.