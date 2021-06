Ecco i risultati delle amichevoli odierne, in preparazione agli Europei in programma da venerdì. In gol Cornelius e Lukaku, al 60esimo centro in nazionale, con le maglie di Danimarca e Belgio.



h 17.30 Austria-Slovacchia 0-0



h 18 Danimarca-Bosnia 2-0 - 18' Braithwaite (D), 75' Cornelius (D)



h 18 Inghilterra-Romania 1-0 - 68' rig. Rashford (I)



h 18 Lussemburgo-Scozia 0-1 - 27' Adams (S) - 35' espulso Selimovic (L)



h 18 Moldavia-Azerbaigian 1-0 - 8' Damascan (M)



h 18 Olanda-Georgia 3-0 - 10' Depay (O), 55' Weghorst (O), 76' Gravenberch (O)



h 19 Norvegia-Grecia 1-2 - 13' Masouras (G), 21' Androutsos (G), 75' Strandberg (N)



h 20.45 Belgio-Croazia 1-0 - 38' Lukaku (B)



h 21.45 Algeria-Mali 1-0 - 57' Mahrez (A)